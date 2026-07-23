Il 22 luglio è andata in onda la sesta puntata di Temptation Island 2026, che ha visto il fallimento delle relazioni protagoniste. Due delle concorrenti hanno ricevuto valutazioni basse, con un punteggio di 4, mentre un concorrente si è mostrato geloso, ottenendo un 2. Una delle partecipanti ha ottenuto il punteggio più alto, 8. La puntata si è conclusa con il naufragio delle coppie, offrendo anche uno sguardo sulle dinamiche di coppia e comportamenti sociali.

Il viaggio nei sentimenti targato Canale 5 fa ufficialmente naufragio. La sesta puntata di Temptation Island 2026 si consegna agli archivi della televisione di certo come un curioso approfondimento delle dinamiche di coppia, ma anche come un rovinoso trattato di sociologia in prima serata. Se il pubblico sperava in tardivi barlumi di consapevolezza da parte dei partecipanti, la spiaggia calabrese si è invece confermata essere l’epicentro di un devastante sisma che non può lasciare scampo, orchestrato sotto lo sguardo rassegnato ma sempre stoico di Filippo Bisciglia. Tra fughe notturne degne di un B-movie, presunti tradimenti consumati nel buio dei bagni e falò di confronto anticipati che hanno sfidato le più basilari leggi della sintassi italiana, il reality ha toccato nuove vette di puro surrealismo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Temptation Island, pagelle del 22 luglio: due di picche per Sabrina (4), Danilo si scopre geloso (2), finalmente Bernadette (8)

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Temptation Island, pagelle della terza puntata: promossi e bocciati

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