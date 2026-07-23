temptation island 2026 chiude con un triplo appuntamento

La quattordicesima edizione di Temptation Island si concluderà la prossima settimana, quando andranno in onda ben tre puntate nel giro di tre giorni, sempre in prima serata su Canale 5. La settima puntata del reality narrato da Filippo Bisciglia è prevista per lunedì 27 luglio e, a seguire, l’ottava e la nona puntata in onda rispettivamente martedì 28 e mercoledì 29 luglio. Tre appuntamenti durante i quali tutti i nodi verranno al pettine, sia per le coppie con il ‘viaggio nei sentimenti’ ancora in corso, sia per quelle che hanno già affrontato il falò di confronto anticipato e hanno preso una prima decisione circa la loro relazione, che potrebbero aver riconfermato oppure no a telecamere spente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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