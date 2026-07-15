Allerta temporali estremi in Italia le regioni nel mirino Nubifragi e grandine rompono la bolla d’afa

Un fronte di temporali estremi si sta abbattendo sul Nord Italia, con nubifragi e grandine che hanno causato danni e allagamenti. Le precipitazioni intense sono alimentate dal riscaldamento dei mari e dell’aria, che ha rotto la stabilità della precedente ondata di caldo. Le regioni interessate segnalano criticità per le condizioni meteo, con rischi di allagamenti e danni alle infrastrutture. La situazione rimane in evoluzione e monitorata dalle autorità competenti.

Roma, 15 luglio 2026 – La bolla di alta pressione si è rotta sul Nord Italia: correnti fresche portano sollievo alle temperature roventi ma anche temporali potenzialmente estremi, alimentanti proprio dal surriscaldamento dei mari e dell’aria. Il maltempo ha già presentato i conti in Alto Adige, colpito ieri sera da grandinate, vento forte, allagamenti e alberi abbattuti. Allerta temporali in Veneto e Emilia Romagna. Un’ allerta per il rischio legato ala precipitazioni intense è stata emessa dalla Protezione civile per la giornata di oggi, gialla su Veneto e arancione su gran parte dell’ Emilia Romagna. iLMeteo.it mette in guardia dalle... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Terza ondata di caldo africano in Italia: temperature fino a 45 gradi, allerta prolungata

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