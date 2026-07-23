Tempo soleggiato temperature sotto la media del periodo

Giovedì 23 luglio, a Bergamo, il cielo è soleggiato e le temperature sono inferiori alla media stagionale. La giornata si svolge sotto un campo di alta pressione che interessa principalmente il Nordovest, Lombardia compresa. Non sono previste precipitazioni o variazioni significative nel corso della giornata. La situazione meteorologica rimane stabile, con condizioni di cielo sereno e temperature più fresche rispetto al normale di questo periodo.

Il meteo a Bergamo per questa giornata di giovedì 23 luglio riserva un campo di alta pressione protegge in parte il Nordovest, Lombardia compresa, garantendo tempo in prevalenza stabile e soleggiato salvo qualche locale disturbo (ma senza fenomeni di rilievo); temperature lievemente sotto la media del periodo (valori nettamente inferiori a quelli delle scorse settimane con clima piacevole). Possibile nuovo peggioramento nel fine settimana con rovesci e temporali, secondo le previsioni del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 23 luglio 2026 Tempo Previsto: Per l’ intera giornata su tutta la regione cielo poco nuvoloso o al più con nubi sparse. Temperature: Minime comprese tra 18 e 20°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 28 e 32°C. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Sunny conditions and single digit temperatures heading into weekend

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