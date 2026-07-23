Nel borgo medievale di Montefiore Conca si terrà la 33esima edizione di Rocca di Luna, un evento che coinvolge il pubblico in un’atmosfera tra storia, leggende e magia. L’appuntamento si svolgerà sabato e domenica e quest’anno il tema sarà “L’uovo del Drago”, focalizzato sul viaggio della creatura leggendaria. La manifestazione prevede eventi e spettacoli che ricreano un mondo fantasy all’interno del centro storico.

Il borgo medievale di Montefiore Conca per due serate torna a immergersi in un incantevole universo sospeso tra storia, leggende e magia. Accadrà sabato e domenica in occasione della 33esima edizione di Rocca di Luna, quest’anno dedicata a L’uovo del Drago, che riprende il viaggio fantasy della leggendaria creatura. L’intero borgo con i suoi vicoli, piazze, antiche mura, scorci panoramici e incendio della rocca si trasformerà in un teatro extra large sotto le stelle. A presentare il cartellone di spettacoli, musica, cultura, mercatini e antichi mestieri, che impegneranno decine di artisti, figuranti e operatori, ieri al Tanimodi di Riccione, è stato Filippo Sica, sindaco del comune della Valconca, affiancato dal coordinatore artistico Pasquale D’Alessio e dal cantautore Maurizio Crudi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tempo di ’Rocca di Luna’. Il fantasy a Montefiore

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Le parole di #Rocca sono perfette, e ancora una volta fanno 'giustizia'. Le dedico, con un sorriso, a chi sghignazzava quando scrivevo delle pressioni politiche sull'attuale conduzione societaria: Fino a poco tempo fa ho sempre tenuto per me le mie considera x.com

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