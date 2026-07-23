Tempo di ’Rocca di Luna’ Il fantasy a Montefiore

Da ilrestodelcarlino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel borgo medievale di Montefiore Conca si terrà la 33esima edizione di Rocca di Luna, un evento che coinvolge il pubblico in un’atmosfera tra storia, leggende e magia. L’appuntamento si svolgerà sabato e domenica e quest’anno il tema sarà “L’uovo del Drago”, focalizzato sul viaggio della creatura leggendaria. La manifestazione prevede eventi e spettacoli che ricreano un mondo fantasy all’interno del centro storico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il borgo medievale di Montefiore Conca per due serate torna a immergersi in un incantevole universo sospeso tra storia, leggende e magia. Accadrà sabato e domenica in occasione della 33esima edizione di Rocca di Luna, quest’anno dedicata a L’uovo del Drago, che riprende il viaggio fantasy della leggendaria creatura. L’intero borgo con i suoi vicoli, piazze, antiche mura, scorci panoramici e incendio della rocca si trasformerà in un teatro extra large sotto le stelle. A presentare il cartellone di spettacoli, musica, cultura, mercatini e antichi mestieri, che impegneranno decine di artisti, figuranti e operatori, ieri al Tanimodi di Riccione, è stato Filippo Sica, sindaco del comune della Valconca, affiancato dal coordinatore artistico Pasquale D’Alessio e dal cantautore Maurizio Crudi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tempo di 8217rocca di luna8217 il fantasy a montefiore
© Ilrestodelcarlino.it - Tempo di ’Rocca di Luna’. Il fantasy a Montefiore
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Val di Cornia, l’incredibile foto verso l’Elba: luna piena, Rocca di Populonia e Monte Capanne perfettamente allineatiIl 1 giugno, un fotografo ha catturato un’immagine che mostra la luna piena, la Rocca di Populonia e il Monte Capanne dell’isola d’Elba allineati.

I Genesis e quella musica senza tempo. Viaggio fantasy sulle ali dell’orchestraUn concerto degli Genesis si è svolto recentemente, con l’orchestra che ha eseguito brani senza tempo.

Argomenti più discussi: Tempo di ’Rocca di Luna’. Il fantasy a Montefiore; La Bella Stagione 2026; Al Castello di Rocca Cilento si riscopre il lusso di avere tempo; Incendio a Rocca di Mezzo, lotta contro il tempo per impedire arrivi in Valle Subequana.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web