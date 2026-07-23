Due terzi delle casette di Ussita danneggiate dal sisma presentano problemi a tetto, boiler o comignoli, con circa dieci strutture che risultano effettivamente infiltrate dall’acqua. Le autorità stanno intervenendo con squadre di emergenza e collaborano con l’Erap per mettere in sicurezza le abitazioni. L’allerta iniziale era di livello giallo, ma i danni riscontrati sono più estesi del previsto.

"A Ussita i due terzi delle casette, quindi una sessantina su novanta, hanno registrato danni su tetto, boiler o comignoli. In dieci di queste ci piove dentro e le nostre squadre sono al lavoro con quelle dell’Erap per la messa in sicurezza. Comunque i tetti andranno rifatti". A fare il punto sulle cosiddette Sae (Soluzioni abitative in emergenza) è la sindaca Silvia Bernardini. Il suo è stato uno dei territori più colpiti. "Il 90% delle auto ha i vetri distrutti perché i terremotati delle Sae ovviamente non hanno il garage – prosegue –. Le famiglie sono disperate, c’è chi ha perso 2-3 auto. Problemi anche nelle case in ricostruzione, tra lucernari, infissi e pannelli rotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tegola per gli sfollati. Danni alle casette del sisma: "Ma a Ussita c’era stata solo un’allerta gialla"

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