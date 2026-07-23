Tech Ai | Raffiotta UniBicocca ‘sovranità tema centrale favorire investimenti e cultura innovazione'

L'intelligenza artificiale viene vista come un elemento chiave per la competitività aziendale. Secondo un esperto, il tema della sovranità digitale è centrale e bisogna favorire investimenti e cultura dell'innovazione. L'AI offre un potenziale enorme, ma richiede anche attenzione alle strategie di controllo e sviluppo nazionale. Nessuna analisi sulle implicazioni, solo fatti riguardo alle priorità e alle sfide tecniche legate all'adozione dell'intelligenza artificiale.

“L'intelligenza artificiale ha un grandissimo potenziale e, allo stesso tempo, rappresenta un fattore di competitività per le aziende che la implementano nei vari servizi. Per questo necessita evidentemente di una governance. Su questo fronte il regolatore europeo e quello nazionale hanno fissato degli obiettivi e dei confini molto chiari. Non possiamo però dimenticare che questa tecnologia pone anche un tema cruciale, quello della sovranità nazionale, che possiamo tradurre in sovranità digitale. Spesso applichiamo tecnologie prodotte in altri ordinamenti e questo è un tema in cui il diritto può fare molto poco. Quello di cui abbiamo bisogno sono investimenti e una cultura dell'innovazione, sostenere la ricerca e far sì che anche le nostre imprese possano sviluppare modelli e sistemi nazionali”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tech, Ai: Raffiotta (UniBicocca), sovranità tema centrale, favorire investimenti e cultura

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