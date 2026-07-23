Raffiotta ha commentato che senza una Costituzione europea completa, si rischia di decidere sulla sovranità digitale tramite regolamenti, che non hanno la stessa legittimazione democratica di una costituzione. Ha sottolineato che, attualmente, l’Unione Europea non possiede una struttura costituzionale pienamente definita, sollevando dubbi sulla legittimità delle decisioni in questo ambito. La discussione riguarda soprattutto come si possa garantire una sovranità digitale effettiva senza un quadro costituzionale chiaro.

(Adnkronos) - Si può parlare davvero di sovranità digitale europea quando l'Unione non dispone ancora di una piena struttura costituzionale, di una difesa comune e di un circuito democratico paragonabile a quello degli Stati? È la provocazione lanciata da Edoardo Carlo Raffiotta, professore di diritto costituzionale, diritto dell'innovazione e dell'AI all'Università Milano-Bicocca e componente del Comitato strategia AI, alla conferenza organizzata da Adnkronos e Open Gate Italia. La sovranità, nella tradizione costituzionale, implica potere e capacità di adottare regole senza riconoscere un'autorità superiore. Ma oggi il potere non coincide più soltanto con il soggetto pubblico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sovranità digitale senza Costituzione europea? Raffiotta: "Il rischio è decidere per regolamento ciò che richiede legittimazione democratica"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La sovranità spaziale europea non nascerà senza una domanda industriale comuneDopo quattro anni dall'invasione dell’Ucraina, l’Europa affronta una trasformazione significativa nel settore spaziale.

L’Europa e l’ennesima mission impossible: costruire una sovranità digitale senza irritare gli UsaL’Unione Europea ha avviato nuove iniziative per rafforzare la propria sovranità digitale, ma si scontra con le resistenze degli Stati Uniti.

Temi più discussi: Il ministro Urso visita Sogei: ‘Sovranità digitale tutela cittadini, imprese e istituzioni’; Contante in Costituzione, Rizzo lancia la proposta di riforma dell’articolo 47; Sogei, Urso in visita al Data Center aziendale - PPN ADI.

Sovranità digitale: sfida e necessità dell’EuropaTra le parole che ci hanno accompagnato lungo tutta questa metà di 2026, il termine sovranità ha sicuramente un posto di rilievo. Derivante dal latino superanus, che significa sopra o capo, la ... eunews.it

La sovranità digitale? Senza sovranità cognitiva è solo una chimeraLe forti tensioni geopolitiche esplose in questi giorni nel Medio Oriente – con attacchi che hanno coinvolto infrastrutture energetiche e hub economici regionali – hanno reso drammaticamente evidente ... wired.it