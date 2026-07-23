Esperti, imprese e istituzioni si sono incontrati a Roma per parlare delle sfide legate all'intelligenza artificiale e alla tecnologia. Durante l'incontro si è sottolineato che è utile creare norme per regolamentare il settore, ma anche investire in sovranità digitale per garantire sicurezza e competitività. La discussione si è concentrata su come attuare politiche che bilancino regolamentazione e autonomia strategica.

Istituzioni, imprese ed esperti dell'ecosistema tecnologico si sono riuniti a Palazzo dell’Informazione, a Roma, per discutere le sfide della sovranità digitale, della competitività e del futuro dell'Unione europea nel corso dell’evento ‘Tecnologia, potere, regole: la nuova partita della sovranità europea’, organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia. L’iniziativa ha visto gli stakeholder confrontarsi sulle principali novità della regolamentazione digitale europea: dalle nuove proposte legislative sull'IA, il cloud, la cybersicurezza e le reti di telecomunicazione agli effetti del Digital Services Act e del Digital Market Acts sul mercato e sull'innovazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tech, Ai: esperti, utile normare ma investire in sovranità per sicurezza e competitività

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