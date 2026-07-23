tavola parte il nuovo corso svelata la rosa di diodato

Un nuovo campionato, da affrontare con una nuova guida tecnica ed un organico in parte rinnovato. E’ la sfida che attende il Tavola, tornato in Prima Categoria a quattro anni di distanza dall’ultima volta. Il sodalizio rossoverde è reduce dalla vittoria del campionato di Seconda Categoria 202526, con il tecnico Federico Montagnolo passato alla Pietà. A sostituirlo, è arrivato ad ogni modo un allenatore esperto: si tratta di Andrea Diodato, che in Prima è di casa e sarà oltretutto ulteriormente motivato nel mettersi alle spalle la parentesi in chiaroscuro con il Quarrata. La rosa è stata presentata proprio pochi giorni fa, al campo sportivo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Dopo la firma definitiva della parte economica del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritta il 1° luglio, il confronto tra Aran e sindacati riparte oggi alle 15 con un nuovo incontro dedicato alla parte normativa del contratto. Il tavolo si inse… x.com

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