Il trend virale dell’abbronzatura estrema, chiamato tanmaxxing, preoccupa i medici. Su social si moltiplicano post che incoraggiano a raggiungere la massima tonalità di pelle, spesso attraverso esposizioni prolungate al sole senza protezioni. I comportamenti promossi sono considerati molto rischiosi e aumentano il rischio di danni alla pelle e di sviluppare malattie legate all’esposizione solare. La tendenza si diffonde tra gli utenti più giovani, alimentando comportamenti pericolosi.

Avere un colorito più scuro non basta più. Sui social sta spopolando il tanmaxxing, un nuovo trend che invita a ottenere la massima abbronzatura possibile attraverso comportamenti molto rischiosi, come lunghe esposizioni al sole senza protezioni. Esattamente il contrario di quanto raccomandano gli esperti per proteggere la pelle. Su TikTok e Instagram stanno circolando migliaia di video che mostrano routine, consigli e “strategie” per abbronzarsi più rapidamente. Una moda diventata virale soprattutto fra i giovani e che sta mettendo in allarme i medici perché promuove abitudini che aumentano il rischio di danni cutanei, invecchiamento precoce e tumori della pelle. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tanmaxxing, il trend virale dell’abbronzatura estrema preoccupa i medici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tanmaxxing, cos’è il (pericolosissimo) trend virale su TikTokSu TikTok è diventato virale un nuovo trend chiamato Tanmaxxing, che consiste nell’esporre la pelle al sole per lunghi periodi senza protezione.

Leggi anche: L'abbronzatura? Ora sarebbe fuori moda. Gli esperti: "Un trend salutare"

Temi più discussi: Tanmaxxing: i rischi del trend TikTok sull'abbronzatura; Tanmaxxing, la nuova ossessione dell’estate: l’abbronzatura estrema conquista i social, ma gli esperti lanciano l’allarme; Tanmaxxing, cos’è il (pericolosissimo) trend virale su TikTok; Tanmaxxing, cos’è il (pericolosissimo) trend virale su TikTok.

Tanmaxxing, cos’è il (pericolosissimo) trend virale su TikTokNegli ultimi anni la protezione solare è diventata una parte fondamentale della routine quotidiana di milioni di persone. Dermatologi e campagne di prevenzione continuano infatti a sottolineare l’impo ... novella2000.it

Il Tanmaxxing spopola sui social: cos’è il trend dell’abbronzatura estremaNegli ultimi anni la skincare e la prevenzione solare sono diventate centrali nella nostra routine. Eppure, sui social è esplosa una tendenza che invita a fare il contrario: il Tanmaxxing. 105.net