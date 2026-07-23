Tamango | Per riprenderci il nome siamo volati in Nepal Il nostro primo tour? Negli stadi ma di periferia

Il viaggio in Nepal, il tour nei campi di periferia e la filosofia dei Tamango, collettivo torinese diventato cult: "La musica è per sempre, non crediamo nella fretta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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