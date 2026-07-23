Il ministro degli Esteri ha dichiarato che la cultura è sia un elemento identitario sia un'opportunità di sviluppo economico. Ha aggiunto che sono in corso studi e analisi per valorizzare il settore culturale e promuoverne i benefici. La sua dichiarazione si concentra sull'importanza di investimenti e politiche volte a integrare cultura e economia. Non sono stati forniti dettagli sui programmi specifici o sui progetti in fase di realizzazione.

“La cultura rappresenta innanzitutto la nostra identità, ma è anche una straordinaria occasione di crescita economica per il Paese. Stiamo studiando diverse iniziative con il Ministero del Turismo - ha ripreso il Titolare della Farnesina - per promuovere, sulla scia del Festival di Sanremo, anche la musica leggera italiana, oltre a tutte le altre attività culturali, compresa la Collezione Farnesina, che è la più grande raccolta d'arte contemporanea in Italia, e la promozione della nostra lingua. Già lo scorso anno abbiamo dato vita alla prima edizione della Giornata della lingua e della cultura italiana: un modo per far conoscere il nostro Paese, creare aggregazione e generare valore anche dal punto di vista economico". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tajani: Cultura straordinaria occasione di crescita economica per il nostro Paese

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