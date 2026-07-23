Syria Palmeri | la bimba che muore a 12 anni per la stessa malattia che ha ucciso il fratello

Syria Palmeri, una bambina di 12 anni, è morta per una malattia rara, la stessa che aveva causato la morte del suo fratello. La malattia non ha ancora un nome ufficiale riconosciuto dalla comunità scientifica. La condizione, molto rara, ha colpito entrambi i bambini. Non sono stati forniti dettagli su diagnosi o trattamenti. La notizia ha suscitato attenzione, ma non si conoscono ulteriori informazioni sui casi clinici.

Syria Palmeri è morta a 12 anni per la stessa malattia che ha ucciso il fratello. La malattia è così rara da non essere ancora stata denominata dalla comunità scientifica. A darne notizia è il quotidiano locale Bresciaoggi. La stessa patologia nell’agosto 2021 aveva causato la morte del fratello Christian, che aveva 14 anni. La malattia. La malattia, per la quale non esiste una terapia risolutiva, può essere solo rallentata con cure di supporto. Negli ultimi mesi aveva reso necessario il ricorso alle cure palliative pediatriche. Syria è morta martedì 21 luglio. Lascia i genitori e un altro fratello, l’unico dei tre figli della coppia a cui non è stata diagnosticata la malattia rara. 🔗 Leggi su Open.online

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