Una ragazza di 12 anni è deceduta il 21 luglio dopo aver combattuto per anni contro una sindrome genetica molto rara, ancora senza un nome ufficiale. La stessa malattia aveva causato la morte del fratello maggiore cinque anni prima. La malattia colpisce entrambi i bambini e si manifesta con sintomi che rendono difficile il trattamento. La famiglia, che aveva già affrontato la perdita del fratello, si trova ora ad affrontare questa nuova perdita.

È morta della stessa rara malattia genetica che cinque anni fa aveva portato via il fratello maggiore. Syria Palmieri aveva soltanto 12 anni e ha lasciato la sua famiglia lo scorso 21 luglio dopo una lunga battaglia contro una sindrome così rara da non avere ancora un nome ufficiale nel mondo medico-scientifico. La patologia li aveva già colpiti nel 2021, quando Christian era scomparso a soli 14 anni, mentre il terzo figlio della coppia, Manuel, non è stato interessato dalla sindrome. Vivono a Ospitaletto, nella bassa occidentale bresciana. Nonostante le difficoltà legate alla malattia, Syria ha continuato a frequentare la scuola fino a quando le sue condizioni di salute lo hanno permesso. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Dodicenne muore della stessa rara malattia genetica che aveva colpito e ucciso il fratello pochi anni prima

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