Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (Cipess) ha approvato il progetto di svincolo di Scopoli, aprendo ufficialmente la fase di realizzazione. Il responsabile regionale dei lavori ha commentato che si tratta di un passo importante verso l’avvio dei cantieri. L’opera riguarda il collegamento tra la strada statale e la rete autostradale, e la conferma arriva a pochi giorni da ulteriori rassicurazioni sulla disponibilità dei fondi necessari. I lavori potranno quindi partire a breve.

FOLIGNO - Sempre più vicina l’apertura dei cantieri per la realizzazione del semisvincolo Menotre-Scopoli. Ulteriori assicurazioni, a poco più di un mese dall’annuncio delle completa copertura finanziaria di 34 milioni di euro, sono arrivate con il “sì“ del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) che chiude il lungo iter autorizzativo e perfeziona formalmente l’intesa sulla localizzazione già espressa dalla Regione Umbria con deliberazione della Giunta del 4 febbraio 2026 e sconfermata nella fase preparatoria al Comitato. "Si tratta di un traguardo storico e di un risultato atteso da anni dalle comunità della Valle del Menotre e dell’area montana folignate – spiega in una nota l’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco De Rebotti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Svincolo di Scopoli, arriva anche il “sì“ del Cipess. De Rebotti: "Finalmente si apre la fase realizzativa"

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