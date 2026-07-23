Supplenze docenti 2026 l’algoritmo si ferma quando è disponibile la prima preferenza espressa Cosa significa

Durante un'intervista trasmessa il 21 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, è stato spiegato che l’algoritmo utilizzato per le supplenze ai docenti si ferma non appena trova la prima preferenza espressa. La procedura riguarda la scelta di fino a 150 preferenze. La rappresentante di un sindacato ha partecipato al dibattito, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali modifiche o implicazioni pratiche di questa modalità.

Nel question time del 21 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, è stata affrontata l’apertura della procedura per la scelta delle 150 preferenze. Gli aspiranti docenti inseriti nelle GaE o nelle GPS 202628 possono presentare la domanda per ottenere supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Il termine per l’invio dell’istanza è fissato al 29 luglio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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