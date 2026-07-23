Supermedia | calo di FdI Campo largo avanti

La supermedia politica di oggi è meno stabile del solito, poiché si basa sui dati di solo tre istituti a causa della riduzione delle rilevazioni estive. La coalizione di centrodestra registra un calo di consensi, mentre un'alleanza più ampia si avvicina ai risultati precedenti. La diminuzione delle rilevazioni influisce sulla rappresentatività dei dati, rendendo meno affidabile il quadro generale delle intenzioni di voto.

AGI - A causa delle poche rilevazioni per l'arrivo dell'estate quella di oggi è una ' Supermedia ' molto meno 'solida' del consueto, poichè si basa sulle rilevazioni provenienti solo da tre istituti. Le variazioni registrate, a cominciare dal forte calo di FdI (-1,4%) vanno quindi interpretate con grande cautela. Questa, nel dettaglio. La Supermedia liste:. La Supermedia Coalizioni 2022:. La Supermedia Coalizioni 2026:. NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (9 luglio 2026). NOTA: La Supermedia YoutrendAgi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La... 🔗 Leggi su Agi.it

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Sondaggi, la supermedia del 15 maggio 2026. Calo del PD e dei partiti del Campo Largo

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