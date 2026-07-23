Superbonus da oggi cambia tutto | ecco le novità

Dal 23 luglio entra in vigore il nuovo modello dell'Agenzia delle Entrate per comunicare lo sconto in fattura e la cessione del credito del Superbonus 2026. La modifica riguarda le modalità di presentazione delle richieste relative alle spese sostenute quest’anno. Le imprese e i contribuenti devono utilizzare il nuovo modulo per le comunicazioni riguardanti le detrazioni fiscali legate al bonus edilizio. Nessuna altra variazione è prevista sui criteri di accesso o sui requisiti di legge.

A partire da oggi, 23 luglio, entra ufficialmente in vigore il nuovo modello dell'Agenzia delle Entrate per la comunicazione dello sconto in fattura e della cessione del credito relativi al Superbonus in relazione alle spese sostenute per il 2026. Questa novità, in applicazione al provvedimento approvato dal direttore dell'AdE lo scorso 17 luglio, rappresenta uno degli ultimi tasselli operativi per la gestione dell'agevolazione, ormai limitata a una platea fortemente ristretta di beneficiari: le opzioni alternative alla detrazione diretta, infatti, non sono più accessibili alla generalità dei contribuenti. Da oggi, l'utilizzo del modello è... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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