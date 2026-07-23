Suicida per bullismo Ci sono quattro indagati tra i compagni di classe | E’ il momento di parlare

Da ilrestodelcarlino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Quattro compagni di classe sono stati iscritti nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di un ragazzo di 15 anni avvenuta a ottobre 2024 a Montignano di Senigallia. Il giovane si è suicidato dopo essere stato vittima di bullismo. La procura invita chi sa a parlare, sottolineando l’importanza di fare chiarezza sui fatti che hanno portato al gesto estremo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quattro indagati e un appello: "Ora chi sa, parli". È la svolta nell’inchiesta sulla morte di Leonardo Calcina, il ragazzo di 15 anni che si tolse la vita nell’ottobre 2024 a Montignano di Senigallia. La Procura ha iscritto quattro giovani nel registro degli indagati per le ipotesi di atti persecutori e istigazione al suicidio. Un ragazzo e una ragazza sono ancora minorenni, mentre gli altri due, un ragazzo di 19 anni e una ragazza appena diciottenne, sono maggiorenni. Ora, dopo questo passaggio dell’inchiesta, i familiari chiedono a chiunque possa contribuire all’accertamento dei fatti di rompere il silenzio. La famiglia accoglie "con... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

suicida per bullismo ci sono quattro indagati tra i compagni di classe e8217 il momento di parlare
© Ilrestodelcarlino.it - Suicida per bullismo. Ci sono quattro indagati tra i compagni di classe: "E’ il momento di parlare"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Paolo suicida a 14 anni, quattro compagni di classe indagati per stalking

Video Paolo suicida a 14 anni, quattro compagni di classe indagati per stalking

Notizie e thread social correlati

“Chiedo scusa, non ci sono giustificazioni e non ne cerco. Avrei voluto parlare subito, ma mi era stato consigliato di aspettare. Ora però è il momento”: così Alessandro BaracchiniAlessandro Baracchini ha pubblicato un messaggio sui social in cui si scusa senza cercare giustificazioni.

Incidente alla Tenaris di Dalmine, altri quattro indagati: ci sono anche due dirigenti. L'operaio in stato vegetativoUn operaio in stato vegetativo è stato colpito in pieno volto da una carrucola in ferro durante un intervento di rimozione di un pulitore difettoso...

Temi più discussi: Paolo Mendico suicida a 14 anni, preside sospesa. I genitori accusano la scuola per il bullismo; Leonardo Calcina, morto a 15 anni: la svolta. Quattro giovani indagati per atti persecutori e istigazione al suicidio. L’appello della famiglia: Chi sa, parli; Monitoraggio su bullismo e cyberbullismo, i docenti potranno rispondere entro il 17 luglio; Leonardo Calcina morto a 15 anni | la svolta Quattro giovani indagati per atti persecutori e istigazione al suicidio L’appello della famiglia | Chi sa parli.

Paolo Mendico suicida per bullismo a Latina: la perizia conferma la morte per asfissiaLa perizia sul corpo di Paolo Mendico, lo studente di 14 anni residente a Santi Cosma e Damiano (Latina) conferma la ricostruzione della Procura di Cassino. Il ragazzino, vittima di episodi bullismo, ... roma.corriere.it

Vittima del bullismo dei compagni, Paolo suicida a 14 anni: grave colpa e omertà della scuolaVittima del bullismo dei compagni di scuola, Paolo è morto suicida a 14 anni a Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina. Paolo aveva quattordici anni. La sua giovane vita si è spezzata a Santi ... blitzquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web