Quattro compagni di classe sono stati iscritti nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di un ragazzo di 15 anni avvenuta a ottobre 2024 a Montignano di Senigallia. Il giovane si è suicidato dopo essere stato vittima di bullismo. La procura invita chi sa a parlare, sottolineando l’importanza di fare chiarezza sui fatti che hanno portato al gesto estremo.

Quattro indagati e un appello: "Ora chi sa, parli". È la svolta nell’inchiesta sulla morte di Leonardo Calcina, il ragazzo di 15 anni che si tolse la vita nell’ottobre 2024 a Montignano di Senigallia. La Procura ha iscritto quattro giovani nel registro degli indagati per le ipotesi di atti persecutori e istigazione al suicidio. Un ragazzo e una ragazza sono ancora minorenni, mentre gli altri due, un ragazzo di 19 anni e una ragazza appena diciottenne, sono maggiorenni. Ora, dopo questo passaggio dell’inchiesta, i familiari chiedono a chiunque possa contribuire all’accertamento dei fatti di rompere il silenzio. La famiglia accoglie "con... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Suicida per bullismo. Ci sono quattro indagati tra i compagni di classe: "E’ il momento di parlare"

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Paolo suicida a 14 anni, quattro compagni di classe indagati per stalking

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