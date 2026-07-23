Successo per la prima edizione di Drive in Loro

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La prima edizione di Drive in Loro si è conclusa con un risultato positivo. In quattro serate, nel Valdarno, il pubblico ha potuto assistere a proiezioni di film in pellicola cinematografica. È stata una novità assoluta per la zona, che ha visto una partecipazione significativa durante l’evento.

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Arezzo, 23 luglio 2026 – Si è conclusa con un bilancio più che positivo la prima edizione di Drive in Loro, una novità assoluta per il Valdarno che, nel corso di quattro serate, ha riportato il pubblico a vivere il fascino del grande schermo attraverso proiezioni in autentica pellicola cinematografica. L'iniziativa, al suo debutto, ha riscosso un'ampia partecipazione, richiamando numerosi spettatori e dimostrando come il cinema in pellicola continui ancora oggi a emozionare e coinvolgere persone di tutte le età. Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per l'esito della manifestazione, sottolineando come il calore e l'affetto ricevuti dal pubblico abbiano ripagato l'impegno profuso nella realizzazione del progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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