Il tecnico dell’Inter Miami elogia la doppietta di Messi semplicemente geniale

Il tecnico ad interim dell’Inter Miami ha commentato la prestazione di Lionel Messi dopo che l’attaccante ha segnato due reti nella partita contro Cincinnati, conclusa con una vittoria per 5-3. Hoyos ha definito le due marcature di Messi “semplicemente geniali”, sottolineando l’impatto che il giocatore ha avuto sull’incontro. La doppietta ha contribuito a una rimonta della squadra, che ha conquistato i tre punti in questa sfida di campionato.

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2026-05-14 15:50:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il boss ad interim dell’Inter Miami, Guillermo Hoyos, ha elogiato Lionel Messi dopo aver segnato una doppietta per aiutare i campioni in carica della MLS Cup a rimontare e battere Cincinnati 5-3. Messi ha aperto le marcature per Miami al 24?, quando il tentativo di respinta di Matt Miazga ha rimbalzato sulla superstar argentina ed è finito in rete. Tuttavia, Kevin Denkey ha pareggiato dal dischetto prima che il gol di Pavel Bucha sul secondo palo portasse i padroni di casa in vantaggio. Un cross dalla destra di Rodrigo De Paul ha permesso a Messi di segnare il 2-2 al 55? con un primo tentativo, solo per Evander che ha riportato Cincinnati in vantaggio con uno splendido gol individuale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Messi è tornato! Doppietta clamorosa e vittoria in rimonta per l'Inter Miami Messi nella storia dell’Inter Miami: cosa ha fatto il fuoriclasse argentino nella notte!?Locatelli Juve, la missione del centrocampista dopo la delusione con l’Italia: pronto il rinnovo in bianconero! Alisson Santos non ha dubbi: «Il... Temi più discussi: Un gol e due assist per Messi nel trionfo dell'Inter Miami su Toronto; Lionel Messi segna una tripletta nella vittoria dell’Inter Miami CF contro il FC Cincinnati; IM8 diventa partner ufficiale di integratori di Inter Miami CF; C'è un solo Leo Messi, dice il tecnico del Miami dopo che il fuoriclasse fa la storia della MLS nel largo successo su Toronto. Se ieri l’Inter ha alzato la Coppa Italia non è stato solo per gli errori della Lazio ma anche per la grande prestazione di Akanji, che tra il 71' e il 75' ha chiuso la partita proprio quando la squadra di Sarri sembrava sul punto di riaprirla. x.com Mls: si dimette Mascherano, il tecnico dell'Inter Miami di MessiSpiegando la sua scelta con motivi personali, Javier Mascherano si è dimesso a sorpresa da allenatore dell'Inter Miami, la squadra del campionato nordamericano Mls che schiera Lionel Messi. Il 41enne ... ansa.it Bombazo in MLS: Mascherano si è dimesso dalla carica di allenatore dell'Inter MiamiTerremoto improvviso in casa Inter Miami: Javier Mascherano ha annunciato le proprie dimissioni da allenatore per motivi personali, chiudendo un’esperienza breve ma straordinariamente intensa. Nel ... tuttomercatoweb.com