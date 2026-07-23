L’arrivo dell’Eminenza Culturale a Roma è stato annunciato l’anno scorso, generando molteplici voci e supposizioni. Si è parlato di un personaggio di grande rilievo, ma le informazioni precise sono rimaste confuse e frammentate. Dopo alcuni mesi, l’Eminenza è scomparsa dalla scena pubblica, lasciando riferimenti più come una presenza fugace che come una figura influente. Le discussioni si sono concentrate sulle notizie non ufficiali e sui dettagli non verificati.

Dell’arrivo a Roma dell’Eminenza Culturale si è cominciato a parlare l’anno scorso, come si parla dei pettegolezzi: ognuno diceva un pezzettino, e vai a sapere quali fossero veri e quali di fantasia. È in crisi dopo il divorzio, e allora è venuto a Roma per un po’. No, è in fuga da una fidanzata postdivorzio, è per quello che si è rifugiato qui. Sta scrivendo un libro. No, si sta leccando le ferite. Esce tutte le sere, la società letteraria romana all’inizio era onorata, pronta a inchinarsi al suo passaggio, provinciale come lo siamo noialtri coi forestieri di successo, però adesso si sono un po’ scocciati, sai come funziona, il marziano a Roma. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Sua Eminenza culturale è arrivata come un mito ed è finita come una comparsa

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