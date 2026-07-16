Italia ed Egitto | paesi chiave con una ricca eredità culturale e storica

Italia ed Egitto stanno rafforzando la loro collaborazione nel Mediterraneo, consolidando una partnership basata su una lunga storia e interessi comuni. La relazione si sviluppa in un contesto strategico, con attenzione a questioni di sicurezza, economia e cultura. La cooperazione tra i due paesi si traduce in accordi e iniziative condivise, rafforzando la presenza e l’influenza nella regione. Questa alleanza si inserisce in un quadro di rapporti bilaterali in evoluzione, con una attenzione crescente alle questioni di interesse reciproco.

Italia ed Egitto: Un’Alleanza Strategica nel Mediterraneo. ROMA (ITALPRESS) – Italia ed Egitto stanno costruendo una partnership solida, fondata su una lunga storia e interessi condivisi, in una posizione strategica nel Mediterraneo. Questo è quanto affermato dall’ambasciatore della Repubblica Araba d’Egitto in Italia, Bassam Essam Rady, durante un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica Diplomacy Magazine, dedicata alla geopolitica. Un Ruolo Centrale negli Equilibri Regionali. Secondo l’ambasciatore, entrambi i Paesi giocano un ruolo cruciale nel mantenimento della pace, stabilità e sicurezza della regione mediterranea. Rady ha evidenziato che i rapporti bilaterali hanno raggiunto un livello molto positivo, toccando vari settori quali economia, turismo, cultura e cooperazione in materia di sicurezza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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