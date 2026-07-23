Studio Ghibli otto film via da Netflix il 31 luglio | c'è anche Il castello errante di Howl

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Se non avete ancora visto questi film dello Studio Ghibli farete bene a farlo presto perché sono in uscita dal catalogo Netflix. In tutto sono otto titoli fuori dalla piattaforma il 31 luglio: da Il castello errante di Howl a Ponyo sulla scogliera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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