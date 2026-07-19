In una zona poco frequentata di Shizuoka, un villaggio chiamato Nukumori no Mori è stato costruito con architetture che ricordano un film di Studio Ghibli. L'intera struttura è frutto del lavoro di un architetto che ha realizzato il progetto pezzo per pezzo. La località si trova tra le pieghe di una città sconosciuta ai turisti occidentali. Nessuna informazione ufficiale su eventuali autorizzazioni o regolamenti edilizi.

Nel cuore della prefettura di Shizuoka, nascosto tra le pieghe di una città che pochi turisti occidentali mettono in itinerario, un architetto visionario ha costruito pezzo per pezzo il sogno di chiunque abbia mai amato un film d’animazione giapponese. Non è un set cinematografico, non è un parco a tema finanziato da un grande studio. È qualcosa di molto più autentico — e proprio per questo, molto più potente. Un luogo sospeso tra realtà e fantasia. Nukumori no Mori — che in giapponese significa letteralmente la foresta del calore — sorge ad Hamamatsu, città affacciata sulla baia di Suruga, nota ai più per le fabbriche di strumenti musicali Yamaha e Honda. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Nukumori no Mori: il villaggio che sembra uscito da un film di Studio Ghibli esiste davvero in Giappone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Roma c’è un borgo medievale che in pochi conoscono: sembra uscito da un filmUn borgo medievale sconosciuto si trova a Roma, lontano dalle mete turistiche più note.

Yufuin Floral Village: il villaggio inglese nel cuore del Giappone che sembra un animeNel cuore delle montagne fumanti di Kyushu, a pochi chilometri da Beppu, si trova Yufuin Floral Village.