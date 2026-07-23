Nel tratto di mare tra il Golfo di Aden e il Mar Rosso, noto come stretta di Bab el-Mandeb, si segnala il rischio di un blocco. Si tratta di uno dei passaggi più strategici del commercio globale, cruciale per le rotte energetiche e commerciali del Medio Oriente. La tensione cresce tra Iran, Stati Uniti e Paesi occidentali, che si contendono il controllo di questa via cruciale.

Un altro passaggio commerciale fondamentale per gli scambi mondiali può diventare uno dei principali punti di pressione nella competizione tra Iran, Stati Uniti e Paesi occidentali per il controllo delle rotte energetiche e commerciali del Medio Oriente. Le tensioni ininterrotte nel Golfo Persico hanno riportato al centro dell’attenzione lo stretto di Bab el-Mandeb, uno dei principali “colli di bottiglia” del commercio marittimo globale. Ogni minaccia alla navigazione in questo passaggio si riflette infatti sui mercati energetici, sui costi dei trasporti e, indirettamente, sui prezzi di molti beni di consumo. A differenza di Hormuz, però, il Bab el-Mandeb non è il punto di uscita del petrolio dal Golfo Persico, bensì la porta d’ingresso al Mar Rosso e quindi al Canale di Suez. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stretto di Bab el-Mandeb a rischio blocco, è uno dei passaggi più strategici del commercio mondiale

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IRAN EYES BAB EL-MANDEB AFTER HORMUZ BLOCKADE | GLOBAL TRADE AT RISK |OIL ROUTES IN DANGER |XPLAINED

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