Un uomo ha avvicinato un’anziana di 80 anni mentre camminava nel centro del paese, strappandole con rapidità una catenina d’oro dal collo. Dopo aver rubato il gioiello, è fuggito a piedi tra le vie del centro. La donna non ha riportato ferite, ma l’episodio si è verificato in pieno giorno, davanti agli sguardi di alcuni passanti. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare il responsabile.

Ha puntato un’anziana di 80 anni che camminava tranquilla nel cuore del paese, le si è avvicinato con mossa fulminea e le ha strappato dal collo la collana d’oro, per poi darsi a una precipitosa fuga a piedi tra le vie del centro. Una mattinata di paura, quella di lunedì scorso a Mercato Saraceno, finita però con le manette ai polsi per il responsabile e la restituzione del maltolto alla vittima. Ad agire è stato un ventenne di origine straniera, residente a Cesena e già noto alle forze dell’ordine. Il brutto episodio si è consumato sotto gli occhi di alcuni cittadini che hanno immediatamente lanciato l’allarme al 112. La centrale operativa ha inviato sul posto i carabinieri della Stazione locale che, con il supporto dei colleghi di Sarsina, hanno avviato le ricerche a spron battuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strappa la catenina d’oro a una 80enne

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