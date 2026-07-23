Straordinarie prestazioni a monaco di baviera Campionati Europei Junior Andrea Lucarelli medaglia d’oro e due d’argento
A Monaco di Baviera, durante i Campionati Europei Junior di nuoto, un atleta di Grosseto ha conquistato tre medaglie, tra cui una d’oro e due d’argento. La medaglia d’oro è arrivata nella gara individuale, mentre le altre due sono state ottenute in staffetta. Con questa performance, il nuoto di Grosseto ha ottenuto risultati mai raggiunti prima in questa competizione. La squadra ha portato a casa tre medaglie, segnando un record storico per la città.
Andrea Lucarelli sul tetto d’Europa, tre medaglie storiche per Grosseto. Il nuoto grossetano scrive una delle pagine più gloriose della sua storia recente. Andrea Lucarelli, giovane e cristallino talento della Nuoto Grosseto, è rientrato dai Campionati Europei Junior di Monaco di Baviera con un bottino straordinario: una medaglia d’oro e due d’argento. Un exploit eccezionale che proietta il nuotatore maremmano, allenato dal tecnico Alessandro Varani nella piscina comunale di via Lago di Varano, nell’élite del nuoto giovanile continentale. La convocazione in Nazionale era arrivata ad aprile agli Assoluti di Riccione, dove Lucarelli aveva abbattuto il muro dei 50 secondi nei 100 stile libero, fermando il cronometro a 49’’90. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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