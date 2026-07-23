Straordinarie prestazioni a monaco di baviera Campionati Europei Junior Andrea Lucarelli medaglia d’oro e due d’argento

Notizia in breve

A Monaco di Baviera, durante i Campionati Europei Junior di nuoto, un atleta di Grosseto ha conquistato tre medaglie, tra cui una d’oro e due d’argento. La medaglia d’oro è arrivata nella gara individuale, mentre le altre due sono state ottenute in staffetta. Con questa performance, il nuoto di Grosseto ha ottenuto risultati mai raggiunti prima in questa competizione. La squadra ha portato a casa tre medaglie, segnando un record storico per la città.