Nove bambini sono nati in un solo giorno nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Magenta. La nascita è avvenuta nell’arco delle 24 ore, con molti parti che hanno richiesto straordinari. La struttura ha registrato un incremento di nascite rispetto alla media giornaliera. Nessun dettaglio sulle condizioni delle madri o dei neonati è stato reso noto. La notizia è stata confermata dall’ospedale.

Magenta (Milano), 23 luglio 2026 – Giornata da record all’ospedale Fornaroli, dove nell’arco delle 24 ore nel reparto di Ginecologia e Ostetricia sono avvenuti nove parti. I nove bambini nati sono tre maschi e sei femmine. Otto sono venuti alla luce con parto naturale, mentre uno è nato con taglio cesareo. Un risultato eccezionale per le strutture di Ginecologia, Ostetricia e Neonatologia, e un momento di grande emozione per tutto il personale sanitario che conferma il ruolo centrale del punto nascita di Magenta per le famiglie del territorio, dove si registrano un migliaio di parti all’anno. L’intervento eccezionale . La giornata record – di poco inferiore ai dieci nati in un solo giorno registrato nel novembre 2024 - arriva a pochi giorni da un altro episodio significativo per il reparto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Straordinari nella sala parto del Fornaroli di Magenta: nove bambini nati in un giorno

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