Maratona in sala parto a Garbagnate e Rho | nati 14 bambini in una giornata

Nelle strutture ospedaliere di Rho e Garbagnate, sono nati 14 bambini in un’unica giornata. Nei reparti di sala parto di entrambe le strutture si sono registrati numeri elevati, con molte nascite che si sono svolte nel corso delle ore. L’evento ha coinvolto diverse donne in travaglio, portando a un’intensa attività medica e assistenziale. Nessun dettaglio su complicazioni o interventi straordinari è stato riferito. La giornata si è conclusa con il lieto arrivo di tanti nuovi nati.

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