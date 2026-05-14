Maratona in sala parto a Garbagnate e Rho | nati 14 bambini in una giornata
Nelle strutture ospedaliere di Rho e Garbagnate, sono nati 14 bambini in un’unica giornata. Nei reparti di sala parto di entrambe le strutture si sono registrati numeri elevati, con molte nascite che si sono svolte nel corso delle ore. L’evento ha coinvolto diverse donne in travaglio, portando a un’intensa attività medica e assistenziale. Nessun dettaglio su complicazioni o interventi straordinari è stato riferito. La giornata si è conclusa con il lieto arrivo di tanti nuovi nati.
Grande lavoro della cicogna nelle sale parto negli ospedali di Rho e Garbagnate dove in poche ore sono venuti al mondo 14 bambini. Non un record, ma un importante risultato che segue quello della Mangiagalli dove nei giorni scorsi (in 36 ore) erano nati 40 bambini.Dove sono nati i bamtiniIl 12. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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