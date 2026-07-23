Strada Statale 106 Micheli | svolta per la Locride

È stato avviato il percorso progettuale per il completamento e il raddoppio della Strada Statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria. L’assessore ha sottolineato che questa iniziativa rappresenta una risposta attesa da anni dalle comunità della Locride. Il progetto riguarda il miglioramento della mobilità regionale e segna un passo importante per lo sviluppo della zona. La fase attuale prevede la definizione delle linee guida e lo sviluppo delle prime fasi progettuali.

L’assessore Micheli evidenzia l’avvio del percorso progettuale della Statale 106 come risposta attesa da anni dalle comunità della Locride.. Il percorso avviato per il completamento e il raddoppio della Strada Statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria segna un passaggio decisivo per la mobilità regionale e per il futuro della Locride. Alla Cittadella regionale, Anas ha illustrato ai Comuni interessati quattro ipotesi progettuali sviluppate lungo due corridoi alternativi: uno costiero e uno pedemontano. Le soluzioni saranno integrate ai tratti già raddoppiati tra Simeri Crichi e Squillace, tra Roccella Ionica e Locri e al segmento Palizzi–Bova Marina, la cui conclusione è prevista nel 2027. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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