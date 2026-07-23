Strada Statale 106 Micheli | svolta per la Locride

Da gbt-magazine.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato avviato il percorso progettuale per il completamento e il raddoppio della Strada Statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria. L’assessore ha sottolineato che questa iniziativa rappresenta una risposta attesa da anni dalle comunità della Locride. Il progetto riguarda il miglioramento della mobilità regionale e segna un passo importante per lo sviluppo della zona. La fase attuale prevede la definizione delle linee guida e lo sviluppo delle prime fasi progettuali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’assessore Micheli evidenzia l’avvio del percorso progettuale della Statale 106 come risposta attesa da anni dalle comunità della Locride.. Il percorso avviato per il completamento e il raddoppio della Strada Statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria segna un passaggio decisivo per la mobilità regionale e per il futuro della Locride. Alla Cittadella regionale, Anas ha illustrato ai Comuni interessati quattro ipotesi progettuali sviluppate lungo due corridoi alternativi: uno costiero e uno pedemontano. Le soluzioni saranno integrate ai tratti già raddoppiati tra Simeri Crichi e Squillace, tra Roccella Ionica e Locri e al segmento Palizzi–Bova Marina, la cui conclusione è prevista nel 2027. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

strada statale 106 micheli svolta per la locride
© Gbt-magazine.com - Strada Statale 106, Micheli: svolta per la Locride
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Incidente sulla Strada Statale 106, scontro auto-moto nei pressi di Bianco: morto 16enneNella serata di ieri, sulla Strada Statale 106 nei pressi di Bianco, in provincia di Reggio Calabria, si è verificato un incidente tra un'auto e una...

Statale 106, verso la riapertura il tratto di Badolato: lavori ormai al traguardoI lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della Statale 106 nel territorio di Badolato sono quasi completati.

Temi più discussi: Statale 106 fino a Reggio, Micheli: Una risposta concreta alle aspettative dell'intera Locride; L'avvio del dibattito pubblico per il completamento della Statale 106 costituisce un passaggio di estrema importanza; Durigon: Occupiamo sport? Da Schlein demagogia, dimentica la dem De Micheli presidente Lega Volley.

strada statale strada statale 106 micheliStatale 106 fino a Reggio Calabria, Micheli: Una risposta concreta alle aspettative dell’intera LocrideIl progetto prevede il collegamento con i tratti già raddoppiati tra Simeri Crichi e Squillace, tra Roccella Jonica e Locri ... reggiotv.it

strada statale strada statale 106 micheliStatale 106, al via il dibattito pubblico per il tratto Catanzaro-Reggio Calabria. Basta vittime: giornata storicaL’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime sulla Strada Statale 106 esprime profonda soddisfazione per l’avvio del dibattito pubblico relativo al completamento e all’ammodernamento della Strada S ... strettoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web