Una giovane estetista di Stornara ha salvato un bambino di tre anni dal soffocamento utilizzando la manovra di Heimlich, appresa durante il servizio nell’Esercito. Dopo aver appreso l’accaduto, il sindaco del paese l’ha contattata telefonicamente e successivamente l’ha invitata ufficialmente in Comune, accompagnata da un rappresentante di un’associazione locale. Nessuna altra informazione su eventuali conseguenze o ulteriori dettagli.

Scrive Roberto Nigro, sindaco di Stornara: Subito dopo aver saputo della notizia, l’ho contattata telefonicamente e subito ho avuto l’immenso onore di accoglierla ufficialmente in Comune: la nostra giovane concittadina Anastasia Tripputo, accompagnata da Gianni Carsillo dell’associazione Stornara Sanitas. Ho voluto ringraziare personalmente Anastasia a nome di tutta la comunità di Stornara per lo straordinario gesto di coraggio, prontezza e freddezza con cui ha salvato la vita a un bambino di soli 3 anni. La sua preparazione, maturata proprio grazie ai corsi di primo soccorso, è stata fondamentale per evitare una tragedia: un vero esempio di senso civico per tutti noi! Questo episodio ci dimostra ancora una volta quanto la formazione sia un salvavita interattivo e necessario. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Stornara: Anastasia, estetista che ha salvato dal soffocamento un bambino di tre anni Grazie alla manovra di Heimlich appresa in Esercito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Sì, ho salvato una vita”: Michelle Obama racconta la manovra di Heimlich al ristoranteDurante una cena, Michelle Obama ha eseguito la manovra di Heimlich su un’amica, liberandole le vie respiratorie.

Caramella va di traverso a un bimbo di 3 anni: una 23enne lo salva con la manovra di HeimlichUn bambino di tre anni ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito una caramella in modo errato.

ANASTASIA TRIPPUTO Senza di lei il bambino sarebbe morto: Anastasia Tripputo eroina di StornaraStatoquotidiano.it, 23 luglio 2026. Stornara – Ha salvato questa mattina un bimbo di soli tre anni a rischio arresto cardiaco e il sindaco Roberto Nigro l’ha voluta accogliere e ringraziare oggi a nom ... statoquotidiano.it

Stornara, bimbo di 3 anni rischia di soffocare: una 23enne lo salva con la manovra di HeimlichTragedia sfiorata a Stornara, nel Foggiano, dove un bambino di appena tre anni ha ... msn.com