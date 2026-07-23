Un bambino di tre anni ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito una caramella in modo errato. L'incidente è avvenuto in un comune della provincia di Foggia. Una giovane di 23 anni ha eseguito con successo la manovra di Heimlich, permettendo al bambino di liberarsi dall'ostruzione delle vie respiratorie.

Una caramella ingerita nel modo sbagliato, pochi istanti di paura e un intervento che ha fatto la differenza tra la vita e la morte. È successo a Stornara, piccolo comune dei Cinque Reali Siti, in provincia di Foggia, dove un bambino di tre anni è stato salvato grazie alla prontezza e alla preparazione di una giovane di 23 anni. A intervenire è stata Anastasia, ex militare dell’Esercito italiano oggi estetista, che ha praticato al piccolo la manovra di Heimlich, la tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree quando un corpo estraneo impedisce la respirazione. “Ero a casa – ha raccontato la giovane all’Ansa – quando mia madre ha attirato la mia attenzione perché sentiva delle urla di una donna che chiedeva aiuto dall’esterno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caramella va di traverso a un bimbo di 3 anni: una 23enne lo salva con la manovra di Heimlich

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