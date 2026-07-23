Un giovane palestinese ha trascorso due anni in detenzione amministrativa senza essere formalmente accusato. Durante questo periodo, ha riferito di aver subito pestaggi, umiliazioni e di aver vissuto in assenza di accuse ufficiali. La sua detenzione è iniziata con un’irruzione notturna da parte delle forze israeliane in un condominio di Hebron, quando aveva 18 anni. La detenzione amministrativa permette di trattenere persone senza processo, basandosi su decisioni segrete.

Puoi essere preso e tenuto in cella per due anni senza sapere perché: Qusai al Qadi racconta al Post i pestaggi, l’assenza di accuse e le umiliazioni peggiori per altri Due anni fa alle tre del mattino i soldati israeliani hanno fatto irruzione con i cani dentro al condominio di Hebron dove abita Qusai al Qadi, che allora aveva diciott’anni. L’hanno picchiato e immobilizzato, gli hanno chiesto dove fosse il suo telefono, glielo hanno preso, gli hanno messo una fascetta di plastica ai polsi. Poi i soldati lo hanno portato di sotto dove c’era una camionetta ad aspettarlo e lo hanno trasferito in un carcere in regime di cosiddetta «detenzione amministrativa». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Storia di un palestinese in detenzione amministrativa

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Puntata del 30/5/2026 - Libertà per Ahmad e gli altri attivisti palestinesi detenuti in Italia!

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