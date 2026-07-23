Un uomo ha costruito un falso anfiteatro antico vicino a Vicenza usando pietre invecchiate. La struttura, che sembrava un sito storico, era aperta al pubblico e si chiedevano biglietti d’ingresso. La costruzione è stata scoperta e sequestrata dalle autorità, che hanno identificato l’autore come un uomo noto con un nome lungo e complesso. La vicenda ha portato alla luce una truffa con l’obiettivo di attirare visitatori e ottenere denaro.

Venne costruito vicino Vicenza da un uomo – noto come Franco Alessandro Molosso Maltarel von Rosenfranz – che chiedeva persino il biglietto per andarlo a vedere Un uomo è stato condannato in via definitiva e incarcerato per aver costruito abusivamente un finto teatro antico, che poi spacciò per un parco archeologico chiedendo ai visitatori il pagamento di un biglietto di ingresso fino a 40 euro. La struttura esiste ancora, si trova ad Arcugnano in provincia di Vicenza, ed è composta da una serie di gradinate realizzate con pietre sovrapposte e lavorate in modo che sembrino antiche. Sono finte anche le colonne, fatte di cemento, le statue di gesso e un laghetto artificiale scavato sotto ai gradoni, nella parte dell’arena. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Storia di un finto anfiteatro antico fatto con pietre invecchiate

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