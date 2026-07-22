Il gestore dell'Anfiteatro Berico a Vicenza, un sito archeologico finto con biglietti da 40 euro, è stato arrestato. Le pietre utilizzate erano moderne e invecchiate artificialmente per sembrare antiche. La vicenda si trascina da più di cinque anni, dopo una sentenza della Cassazione che aveva chiuso il procedimento giudiziario. L’uomo è stato condotto in carcere, confermando la fine di una lunga controversia legale.

A oltre cinque anni dalla sentenza della Cassazione che ha messo la parola fine alla vicenda giuridica, è finito in carcere il «padre» del tanto discusso Anfiteatro Berico. Franco Malosso «Von Rosenfranz», 69 anni, si trova infatti detenuto da qualche mese nel carcere di Ventimiglia, cittadina dove si era trasferito in seguito alla vicenda giudiziaria. Nel dicembre del 2021, la suprema Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Malosso, allora residente ad Arcugnano (Vicenza), paese in cui si è svolta questa surreale vicenda. In primo e secondo grado il curatore dell’anfiteatro, reclamizzato come sito archeologico, con... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Il bluff dell'«Anfiteatro Berico» a Vicenza, in carcere il gestore del finto sito archeologico (con biglietto di 40 euro): erano pietre moderne «invecchiate» ad arte

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