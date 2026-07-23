Stop L’Imolese vede sfumare il ripescaggio

L’Imolese dovrebbe retrocedere in Eccellenza per la stagione 2026-2027, salvo cambiamenti. La decisione si basa su indiscrezioni, in attesa di una comunicazione ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti prevista entro il 28 luglio. Finora, non sono stati annunci ufficiali riguardo al ripescaggio o eventuali modifiche. La squadra rischia di non partecipare alla Serie D e di dover affrontare il campionato regionale.

Salvo sorprese, il futuro dell’ Imolese nella stagione 2627 sarà in Eccellenza. Questo è quanto trapelato nelle scorse ore, pur restando in attesa di una comunicazione ufficiale da parte della Lega Nazionale Dilettanti, che dovrà arrivare entro al massimo il 28 luglio, quando la Co.Vi.So.D esprimerà parere motivato sui ricorsi proposti per poi prendere una decisione finale sull’ammissione ai campionati, che verrà invece assunta dal Consiglio Direttivo della lega, dopo la quale verranno programmati gironi, date e calendari. Così, dopo la domanda di ripescaggio per prendere parte al prossimo campionato di Serie D, seguita da settimane di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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