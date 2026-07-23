Steam rinnova regali e lista desideri | giochi acquistabili anche senza account

Notizia in breve

Steam permette ora di acquistare giochi come regali senza bisogno di avere un account sulla piattaforma. Questa funzione facilita l’invio di doni digitali senza dover effettuare l’accesso o registrarsi. Inoltre, sono state aggiornate le opzioni per gestire la lista desideri, rendendo più semplice organizzare e condividere i titoli preferiti. Valve ha annunciato queste novità per migliorare l’esperienza di acquisto e di regalo sulla piattaforma.