Steam rinnova regali e lista desideri | giochi acquistabili anche senza account
Steam permette ora di acquistare giochi come regali senza bisogno di avere un account sulla piattaforma. Questa funzione facilita l’invio di doni digitali senza dover effettuare l’accesso o registrarsi. Inoltre, sono state aggiornate le opzioni per gestire la lista desideri, rendendo più semplice organizzare e condividere i titoli preferiti. Valve ha annunciato queste novità per migliorare l’esperienza di acquisto e di regalo sulla piattaforma.
Valve ha introdotto nuove funzioni su Steam pensate per rendere più semplice regalare videogiochi e organizzare i titoli salvati nella lista desideri. La novità più interessante permette di acquistare un gioco da regalare anche senza possedere un account Steam. Il sistema utilizza il pagamento come ospite e consente di inviare il prodotto direttamente tramite posta elettronica. Come regalare un gioco Steam senza registrarsi. Chi non utilizza abitualmente Steam può ora acquistare un videogioco come regalo senza creare un profilo sulla piattaforma. Durante la procedura è sufficiente: La persona che riceve il regalo potrà riscattarlo collegandolo al proprio account Steam. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
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