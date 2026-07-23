Steam rinnova regali e Lista dei Desideri

Da game-experience.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Steam ha aggiornato il sistema di regali e la Lista dei Desideri, introducendo il checkout come ospite, la possibilità di inviare regali tramite email e una versione più flessibile della lista. Queste novità permettono agli utenti di gestire e condividere più facilmente i desideri e i regali, migliorando l’esperienza di acquisto e condivisione sulla piattaforma. Le modifiche sono state annunciate ufficialmente da Valve e sono già operative.

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Valve rinnova il sistema dei regali di Steam introducendo il checkout come ospite, l’invio tramite email e una Lista dei Desideri molto più flessibile da organizzare e condividere. Valve continua ad ampliare gli strumenti di Steam con un aggiornamento che tocca in un colpo solo il sistema dei regali, il checkout e la Lista dei Desideri. Le nuove funzioni, già attive sulla piattaforma, puntano a rendere più semplice comprare giochi per gli altri e a migliorare il modo in cui le wishlist si organizzano e si condividono. Tutto arriva con due comunicazioni ufficiali – una dedicata ai regali, l’altra alle Liste dei Desideri – e coinvolge sia chi compra sia chi riceve un gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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