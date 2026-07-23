È terminata la ristrutturazione dell’edificio di piazza Arnolfo a Colle di Val d’Elsa, un tempo destinato ai bagni pubblici. Ora l’immobile è stato riqualificato e destinato a iniziative di solidarietà. La struttura, situata nel centro della città, è stata oggetto di lavori di ristrutturazione per adattarla a nuovi utilizzi sociali. La riqualificazione si è conclusa con successo, portando un nuovo spazio alla comunità locale.

di Lodovico Andreucci Si è conclusa la riqualificazione dell’immobile di piazza Arnolfo a Colle di Val d’Elsa, che ospitava i bagni pubblici cittadini. Lo spazio è stato recuperato e trasformato in un nuovo presidio dedicato all’accoglienza e al sostegno delle persone in situazione di fragilità. L’inaugurazione del servizio è prevista per giovedì 30 luglio. L’intervento è stato realizzato dalla Fondazione Territori sociali Altavaldelsa (Ftsa) grazie a un finanziamento Pnrr destinato al contrasto della povertà, che ha permesso la realizzazione di una " Stazione di Posta ": un luogo pensato per offrire accoglienza, orientamento e supporto sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Stazione di posta’. Immobile riqualificato per iniziative di solidarietà

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