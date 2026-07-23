Stasera in tv giovedì 23 luglio | La La Land

Da 2anews.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 23 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 23 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Il film racconta la storia d’amore tra un musicista jazz e un’aspirante attrice, interpretati rispettivamente da Ryan Gosling ed Emma Stone, realizzato come un musical contemporaneo che omaggia i classici film musicali prodotti a cavallo fra gli anni cinquanta e sessanta. Chazelle ha scritto la sceneggiatura nel 2010, ma non ha trovato uno studio disposto a finanziare il progetto. 🔗 Leggi su 2anews.it

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