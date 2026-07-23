Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Doc - Nelle tue mani 3-Terza puntata: Perfetta. Serie TV - In onda alle 21:30. Doc scava alla ricerca di nuovi ricordi e, ora che ha finalmente incontrato la sua "vela", ha una pista chiara da seguire. Al suo fianco c'è Giulia ( Matilde Gioli ) che, oltre ai problemi di Andrea e a una direttrice d'orchestra appena ricoverata, deve però pensare anche alla sua carriera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stasera in TV — giovedì 23 luglio 2026

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