Stasera in TV — giovedì 16 luglio 2026

Stasera in televisione, giovedì 16 luglio 2026, i principali canali italiani trasmettono una varietà di contenuti. La programmazione comprende film, serie TV, programmi di intrattenimento, notizie e eventi sportivi. La scelta varia tra generi diversi, offrendo opzioni per diversi interessi e fasce di pubblico. La programmazione è articolata per coprire le principali fasce orarie, con un focus su produzioni nazionali e internazionali.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Doc - Nelle tue mani 3-Prima puntata: Risvegli. Serie TV - In onda alle 21:30. Un colpo di pistola alla testa. È stato questo a mandare in frantumi la vita di Andrea Fanti, primario di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano di Milano. Anche se è sopravvissuto, una volta uscito dal coma ha dovuto fare i conti con una terribile scoperta: gli ultimi dodici anni della sua vita erano svaniti nel nulla, come se non fossero mai esistiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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