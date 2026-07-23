Stasera in concerto al Casilino Sky Park cinque big del rap italiano
Stasera al Casilino Sky Park di Viale della Bella Villa si svolge un concerto con cinque artisti del rap italiano. L’evento fa parte di una serie di appuntamenti musicali che si tengono nella stessa location durante l’estate. La serata segue gli eventi musicali delle settimane precedenti, che hanno visto la partecipazione di vari artisti del genere. Non sono stati comunicati dettagli riguardo all’orario di inizio o alle modalità di accesso.
Prosegue senza sosta l’estate rap al Casilino Sky Park di Viale della Bella Villa. Dopo i successi degli eventi delle scorse settimane, che hanno visto salire sul palco artisti come Axos e Claver Gold, i ragazzi di Backyard hanno voluto fare le cose ancora più in grande, chiamando sul palco nella stessa serata niente meno che Vacca e Inoki, Dani Faiv, Jack The Smoker e Ensi per la seconda edizione del Casilino Urban Fest. Gli ultimi progetti degli ospiti. Il duo formato da Vacca e Inoki ha pubblicato l’album ‘ Fondazione Strada ‘ lo scorso 20 febbraio, e lo sta portando in tour per tutta Italia durante l’estate. Sono sicuramente due dei rapper con più esperienza della scena italiana, avendo iniziato questo percorso oltre 20 anni fa ne avendo all’attivo centinaia di strofe fra brani propri e collaborazioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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