Claver Gold torna in concerto a Roma continua il rap al Casilino Sky Park

Claver Gold si esibirà di nuovo a Roma, all’interno del progetto Backyard al Casilino Sky Park. La serata si inserisce tra le numerose che hanno riscosso successo nelle settimane precedenti, attirando molti fan del rap underground italiano. L’evento è curato da Il Turco e Dj Brush, e si svolge al quarto piano del complesso. La presenza dell’artista si aggiunge a una serie di concerti che continuano a coinvolgere appassionati nel quartiere Casilino.

Altro artista di spessore ospite del Casilino Sky Park nell’ambito del progetto Backyard curato da Il Turco e Dj Brush. Le serate precedenti hanno avuto grande successo, raccogliendo al quarto piano del Casilino numerosissimi appassionati della scena rap undeground italiana. La carriera di Claver Gold. Claver Gold è sulla scena ormai da oltre 15 anni, ed è tra le penne più sofisticate e apprezzate del nostro Paese. Nato ad Ascoli Piceno nel 1986, ha passato diversi anni della vita studiando a Bologna. La sua vena hip hop si è sfogata in più di una disciplina: dopo aver iniziato col writing, si è dato alle battle di freestyle, vincendo anche alcune tappe del Tecniche Perfette, contest ancora oggi fra i più importanti del panorama. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Roma, al Casilino Sky Park arriva il meglio del rap undeground italianoDa questa sera, il Casilino Sky Park ospiterà una serie di eventi estivi dedicati alla scena rap underground italiana.

Si parla di: Claver Gold in concerto; Letteratura e rap. C’è Murubutu a Contè-sto.