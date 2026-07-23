La raccolta del grano sta per concludersi e il prodotto viene già trasformato in pasta, pane e dolci. Nonostante il caldo intenso di queste settimane abbia sollevato preoccupazioni sulla produzione di vino e olio nell’area, il grano sembra aver superato la stagione senza problemi significativi legati a siccità, grandinate o venti.

Il caldo spaventoso di queste settimane alimenta serie preoccupazioni sulla produzione di vino e olio anche nell’Empolese Valdelsa. Ma come è andata la raccolta dell’altro prodotto principe, cioè il grano? Almeno questo è in procinto di essere trasformato in pasta, pane e dolci e allora non c’è più timore di siccità, grandinate o colpi di vento. È tutto in cascina. Ebbene: almeno come quantità e qualità di produzione, la raccolta è stata positiva. Lo ha dichiarato Ritano Baragli (in foto), vicepresidente di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Toscana nonché agricoltore di Gambassi Terme. "Stagione positiva" anche secondo Roberto Romagnoli, agricoltore di Montespertoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Stagione positiva per il grano"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Captive - New Gay Movie

Notizie e thread social correlati

Pallavolo Garfagnana. Positiva stagioneLe ragazze della Prima Divisione della Pallavolo Garfagnana hanno vinto entrambe le partite contro le avversarie del Milleluci Pistoia, con punteggi...

Stramaccioni: “Il Milan rischia di rovinare una stagione positiva con un finale così”Andrea Stramaccioni, ex allenatore di calcio e attualmente opinionista per la piattaforma streaming, ha commentato la situazione del Milan.

Temi più discussi: Stagione positiva per le patate novelle, passaggio senza intoppi per le cipolle da consumo tedesche; Estate positiva per la frutta, incognite aperte sulla stagione invernale; Stagione positiva per la ciliegia di Vignola Igp, produzione in aumento del 25%; Stagione positiva per il grano.

Giulia #Ciabini riconfermata al @cesenacalcio. Notizia di cui ero venuto a conoscenza ma che mi è stato chiesto di mantenere silente. Ambiente ottimo per crescere dopo una stagione molto positiva per il terzino scuola viola #calciomercatodonne x.com

Giaccherini: Stagione positiva per il Napoli, sfido chiunque a dire il contrario. Conte miracolosoEmanuele Giaccherini, doppio ex della sfida tra Napoli e Bologna, parla di Antonio Conte e del suo futuro in una intervista concessa a Repubblica: Onestamente non so quale sarà il suo futuro. tuttomercatoweb.com

Bilancio positivo, la ciliegia chiude la stagioneVignola, il Consorzio parla di annata soddisfacente con più 25% rispetto al 2025. msn.com