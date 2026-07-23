Oggi, giovedì 23 luglio, sono trasmessi diversi eventi sportivi in TV e streaming. Sono in programma tornei di tennis ATP e WTA, la corsa del Tour de France, partite di volley femminile in Nations League, partite di pallanuoto alla World Cup e le finali dei Mondiali di canoa slalom. La programmazione include anche altri eventi sportivi senza specificare orari o canali di trasmissione.

Oggi, giovedì 23 luglio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour de France, il volley femminile con la Nations League, la pallanuoto con la World Cup, la canoa slalom con i Mondiali, e tanto altro ancora. Ai Mondiali senior 2026 di canoa slalom e kayak cross giornata riservata interamente al K1, con semifinali e finali maschili e femminili: in casa Italia saranno impegnati quest’oggi nel K1 maschile il campione olimpico Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi. Ci sarà il momento dell’esordio all’ ATP 250 di Estoril 2026 di tennis per il numero 2 del seeding, l’azzurro Luciano Darderi, che affronterà nel secondo turno del main draw il qualificato spagnolo Pedro Martinez. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 23 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

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