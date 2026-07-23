Oggi, giovedì 23 luglio, in programmazione ci sono tornei ATP e WTA di tennis, il Tour de France in corso, partite di volley femminile della Nations League, le gare della pallanuoto alla World Cup e le finali dei Mondiali di canoa slalom. Gli eventi sono visibili sia in televisione che in streaming.

Oggi, giovedì 23 luglio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour de France, il volley femminile con la Nations League, la pallanuoto con la World Cup, la canoa slalom con i Mondiali, e tanto altro ancora. Ai Mondiali senior 2026 di canoa slalom e kayak cross giornata riservata interamente al K1, con semifinali e finali maschili e femminili: in casa Italia saranno impegnati quest’oggi nel K1 maschile il campione olimpico Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi. Ci sarà il momento dell’esordio all’ ATP 250 di Estoril 2026 di tennis per il numero 2 del seeding, l’azzurro Luciano Darderi, che affronterà nel secondo turno del main draw il qualificato spagnolo Pedro Martinez. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 23 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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