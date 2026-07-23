Spiagge terme hotel e ristoranti con ingresso vietato ai bambini Fratelli d' Italia contro le strutture child free | Vanno fermate

Fratelli d’Italia ha espresso opposizione alle strutture che vietano l’ingresso ai bambini, come spiagge, terme, hotel e ristoranti “child free”. Il partito ha chiesto di fermare questa tendenza, definendola una deriva culturale. La posizione si basa sulla diffusione di hotel e locali esclusivi per adulti, che escludono o scoraggiano la presenza dei più giovani.

«La crescente diffusione di hotel “adults only” e di locali che escludono o scoraggiano la presenza dei bambini è il sintomo di una deriva culturale che non possiamo ignorare». Esordisce così Laura Besio, consigliere regionale di FdI, già assessore alle Politiche educative del Comune di Venezia. La sua presa di posizione contro le strutture ricettive ma anche ristorative che limitano l’accesso ai bambini è netta, al punto da invocare una riflessione «anche normativa, mi chiedo se sia non solo eticamente ma anche giuridicamente sbagliato porre dei limiti in questo senso». Besio parla di «paradosso evidente: da una parte tutti lanciano l’allarme per il crollo della natalità, l’inverno demografico e la crisi della famiglia, dall’altra assistiamo a una società che sembra voler relegare i bambini ai margini della vita pubblica. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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